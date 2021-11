Tankschlauch im Auto vergessen: 68-Jähriger wird eingeklemmt

Lohmar (dpa)

Ein 32-Jähriger hat nach dem Tanken vergessen, den Schlauch aus dem Tankdeckel seines Autos zu entfernen und dadurch beim Wegfahren einen Mann eingeklemmt. Der Mann aus Hamburg hatte am Donnerstag bei einer Tankstelle in Lohmar bei Köln gehalten. Nach dem Tanken habe er vergessen, den Zapfhahn wieder einzuhängen, teilte die Polizei am Freitag mit. Als er losfuhr, straffte sich der Schlauch und klemmte einen 68 Jahre alten Schulbusfahrer vor dem Bus ein. Als der Schlauch nach kurzer Zeit riss, stürzte der Schulbusfahrer zu Boden.

Von dpa