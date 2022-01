Tarifabschluss für Länderbeschäftigte auf Beamte übertragen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalen wird den Tarifabschluss für die Angestellten der Länder 1:1 auf die Beamten und Richter übertragen. Das kündigte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf nach Gesprächen mit den Gewerkschaften an.

Von dpa