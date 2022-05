Tarifkonflikt an Uni-Klinken: Tausende auf der Straße

Düsseldorf (dpa/lnw)

Unter dem Motto «Wir für euch - ihr für uns» sind Beschäftigte der sechs Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf auf die Straße gegangen. An der Protestveranstaltung hätten am Samstag etwa 2500 Menschen teilgenommen, sagte eine Verdi-Sprecherin. Die Arbeitnehmervertretung hatte gemeinsam mit der Volksinitiative «Gesunde Krankenhäuser in NRW - Für Alle» zu einem Aktionstag aufgerufen, um für eine bessere Gesundheitspolitik zu demonstrieren.

Von dpa