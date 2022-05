Tausende Fußgänger und Radfahrer zu Demo erwartet

Eine Woche vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen werden am Sonntag (ab 12.00 Uhr) mehrere Tausend Menschen zu einer Fußgänger- und Fahrrad-Demonstration in Düsseldorf erwartet. Aufgerufen zu der Demo haben verschiedene Umwelt- und Verkehrsverbände. Sie fordern von der künftigen Landesregierung mehr Platz für Rad- und Fußwege auf dem Land und in der Stadt sowie saubere, gut getaktete und bezahlbare Busse und Bahnen.

Mittags soll ein Demonstrationszug zu Fuß vom Hauptbahnhof zur Landtagswiese starten. Außerdem ist eine Fahrrad-Sternfahrt in die Landeshauptstadt geplant, die ebenfalls am Landtag endet. Aufgerufen zu der Demonstration haben unter anderem der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), attac, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Greenpeace und der Verkehrsclub Deutschland (VCD).

Der Verkehrssektor sei der einzige Bereich, in dem der Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) seit 30 Jahren nicht gesunken sei, kritisiert das Aktionsbündnis. Eine Verkehrswende sei auch vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine notwendig. Der Krieg führe die Abhängigkeit von fossilen Treibstoffen vor Augen, die in eine Sackgasse geführt habe. In NRW wird am 15. Mai ein neuer Landtag gewählt.