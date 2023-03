Tausende Pflanzen-, Pilz- und Tierarten stark gefährdet

Düsseldorf (dpa/lnw)

Etwa 6000 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sind in Nordrhein-Westfalen nach Einschätzung des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) bedroht oder bereits ausgestorben. Vor allem giftige Gase aus Kohlekraftwerken und in der Landwirtschaft eingesetzte Pestizide seien Gründe für den Rückgang der Artenvielfalt, sagte der BUND-Landesvorsitzende Holger Sticht anlässlich des 50. Tags des Artenschutzes am Freitag. «Was die Stickstoffüberfrachtung und die Zerstörung von Schutzgebieten betrifft, gehören wir zu den führenden Bundesländern», mahnte Sticht im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa