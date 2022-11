Teenager-Duo flüchtet mit Auto ohne Zulassung vor Polizei

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Zwei Teenager haben sich am frühen Sonntagmorgen in Gelsenkirchen eine Auto-Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Eine Polizeistreife wurde laut einer Mitteilung in der Nähe der Schalke Arena auf ein entgegenkommendes Fahrzeug aufmerksam. Der Fahrer reagierte nicht auf die Haltesignale der Polizei, weshalb die Streife die Verfolg aufnahm. Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs stoppte nach rasanter Fahrt durch mehrere Stadtteile schließlich selbstständig.

Von dpa