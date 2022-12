Teilerfolg für Borussia Mönchengladbach bei Markenstreit

Luxemburg (dpa)

Borussia Mönchengladbach hat im Rechtsstreit um den Begriff «Fohlenelf» einen Teilerfolg erzielt. Das Gericht der EU gab dem Fußballclub bei seiner Klage gegen das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) teilweise Recht. Dieses habe die Marke «Fohlenelf» in einigen Punkten zu Unrecht für verfallen erklärt, teilten die Richter in Luxemburg am Mittwoch mit. Im Übrigen wurde die Klage allerdings abgewiesen. Gegen die Entscheidung kann noch beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorgegangen werden (Rechtssache T-747/21).

Von dpa