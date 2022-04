Telekom-Hauptversammlung: Post-Chef will in den Aufsichtsrat

Bonn (dpa)

Bei der Hauptversammlung der Deutschen Telekom heute will Post-Vorstandschef Frank Appel in den Aufsichtsrat des Unternehmens gewählt werden. Der 60-Jährige will gut ein Jahr lang eine Doppelfunktion wahrnehmen und auf dem Chefsessel der Post bleiben und zugleich an der Spitze des Telekom-Aufsichtsrats stehen.

Von dpa