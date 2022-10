Termin für Sprengung der Rahmedetalbrücke weiter unklar

Düsseldorf/Lüdenscheid (dpa/lnw)

Der genaue Termin der Sprengung der Talbrücke Rahmede in Lüdenscheid bleibt weiter unklar. Die Planungsarbeiten der beauftragten Firma seien sehr aufwendig, sagte Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin der Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH des Bundes, am Mittwoch im Verkehrsausschuss in Düsseldorf. «Hier ist Sorgfalt vor Schnelligkeit gefragt», sagte sie. Einen Zeitplan könnte es nächste oder übernächste Woche geben.

Von dpa