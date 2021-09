Terodde macht den Unterschied: Schalke siegt in Rostock 2:0

Rostock (dpa)

Torgarant Simon Terodde hat den FC Schalke 04 in Richtung Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga geschossen und zugleich die Nöte von Hansa Rostock vergrößert. Mit seinen Saisontreffern neun und zehn war der Ausnahmestürmer am Samstagabend beim 2:0 (1:0)-Sieg in Rostock erneut der entscheidende Mann. Terodde traf in der 42. und 49. Minute.

Von dpa