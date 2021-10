Terodde stellt Zweitliga-Torrekord von Schatzschneider ein

Gelsenkirchen (dpa)

Simon Terodde vom FC Schalke 04 hat den 34 Jahre alten Torrekord von Dieter Schatzschneider in der 2. Fußball-Bundesliga eingestellt. Der Torjäger der Schalker traf auch am Sonntag gegen den FC Ingolstadt zum zwischenzeitlichen 3:0 in der 77. Minute und erzielte damit seinen 153. Treffer in der 2. Liga. Er zog damit mit Schatzschneider gleich, der bis 1987 für Hannover 96 und Fortuna Köln im Unterhaus aktiv war. Für Terodde war es bereits der elfte Saisontreffer im neunten Spiel. Angesichts seiner bisherigen Torquote dürfte der 33-Jährige in dieser Saison Schatzschneider in dieser Statistik enteilen.

Von dpa