Terzic vor Topspiel: «Bereit für erstes Ausrufezeichen»

Dortmund (dpa)

Trainer Edin Terzic hofft auf einen kürzer als befürchteten Ausfall von Borussia Dortmunds Neuzugang Niklas Süle. Der vom FC Bayern München gekommene Innenverteidiger steht dem BVB aufgrund einer Oberschenkel-Verletzung am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zum Bundesliga-Start gegen Bayer Leverkusen nicht zur Verfügung. «Er konnte in dieser Woche leider nicht mit uns trainieren, ist aber inzwischen schon wieder schmerzfrei», sagte Terzic am Donnerstag. «Ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert.» Zuvor war über eine Ausfallzeit von zwei bis drei Wochen spekuliert worden.

Von dpa