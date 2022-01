Test-Wirrwarr verärgert Eltern und Lehrer

Fällt ein Lollitest an einer Grundschule – das ist ein PCR-Pooltest – positiv aus, werden alle Schüler nun mit einem Antigen-Schnelltest überprüft und nicht mehr mit einem PCR-Test.

Kritik, Verun­sicherung, Wut: Die kurz­fristige Änderung der Corona-Testverfahren für Grundschüler in NRW sorgt für jede Menge Ärger. Lehrerverbände reagieren erbost, Elternvertreter sauer. SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty warf der CDU/FDP-Landesregierung am Mittwoch vor, „Chaos“ zu verbrei­ten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft warnte: „Die Testin­fra­struk­tur an Schulen bricht zusammen“.