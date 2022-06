Thyssenkrupp-Partner Industrie De Nora strebt an die Börse

Mailand (dpa)

Der italienische Wasserstoff-Spezialist und Thyssenkrupp-Partner Industrie De Nora treibt seinen geplanten Börsengang voran. Der Hersteller von Elektroden und Komponenten für Wasserstoff-Technologien strebt für Ende Juni eine Erstnotiz an der Börse Euronext in Mailand an, wie das Unternehmen am Montag in Mailand mitteilte. Hintergrund ist auch das wachsende Interesse der Industrie an sogenanntem grünem Wasserstoff im Zuge der Energiewende.

Von dpa