Tierschutz: NRW-Polizeihunde dürfen weiterschnüffeln

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Diensthunde der Polizei in Nordrhein-Westfalen dürfen auch nach der Änderung in der Tierschutz-Hundeverordnung weiterschnüffeln. Anders als beispielsweise in Berlin, wo ein Teil der Polizeihunde vorläufig nicht mehr eingesetzt werden darf, habe das seit Jahresbeginn bundesweit geltende Gesetz keine Auswirkungen auf den Einsatz der Tiere an Rhein und Ruhr.

Von dpa