Titelverteidiger Cross bei Darts-EM direkt draußen

Dortmund (dpa)

Titelverteidiger Rob Cross ist bei der Darts-EM in Dortmund direkt in der ersten Runde ausgeschieden. Der Engländer mit dem Spitznamen «Voltage» verlor am Donnerstagabend in der Westfalenhalle sein Auftaktmatch gegen Landsmann James Wade knapp mit 5:6. Der frühere Weltmeister Cross schwächelte dabei besonders auf die Doppelfelder. Er schaffte es von 3:5 auf 5:5, vergab aber im entscheidenden elften Leg Matchdarts. Dann setzte sich Wade doch noch durch.

Von dpa