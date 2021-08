Tochter rollt mit Auto gegen Vater und verletzt ihn schwer

Eine 24-Jährige ist mit ihrem Auto gegen ihren Vater gerollt und hat ihn gegen die Hauswand gedrückt. Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag in Finnentrop im Sauerland schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Demnach habe die Frau das Auto vor der Garage gestartet, um rückwärts auf die Straße zu fahren. Das Fahrzeug sei auf der zur Garage hin abschüssigen Zufahrt allerdings vorwärts gerollt und habe den 54-Jährigen erfasst.