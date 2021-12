Tochter spielt Detektiv und überführt Dieb

Mit einem Videobeweis hat eine Frau in Eschweiler bei Aachen einen Dieb in der Wohnung ihrer Eltern überführt.

Denn dort verschwand immer wieder Bargeld. «Stutzig geworden legte man einen Köder aus und stellte eine Kamera in der Wohnung auf», berichtete die Polizei am Donnerstag in Aachen. Beim Diebstahl des in einer Schachtel deponierten Bargelds wurde der Täter gefilmt: Es war der Physiotherapeut, der das Senioren-Ehepaar seit längerem zu Hause zu Behandlungsterminen aufsuchte. Mit dem Videobeweis ging die Tochter zur Polizei. Kripobeamte eröffneten dem 35-Jährigen die Vorwürfe. Der Mann gab das gestohlene Geld zurück und gestand weitere Diebstähle bei dem Paar.