Tod bei Routine-OP: Bewährungsstrafe für Narkosearzt

Gütersloh (dpa)

Für den Tod eines 14-Jährigen bei einer Routine-Operation erhält ein Assistenzarzt in Nordrhein-Westfalen eine Haftstrafe auf Bewährung. Dieses Urteil fällte das Amtsgericht Gütersloh am Donnerstag. Neben der Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung zu einem Jahr und vier Monaten soll der 47-jährige Narkosearzt ein Schmerzensgeld von 10 000 Euro an die Eltern des toten Jungen zahlen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

