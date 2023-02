Tod beim CSD: Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Münster (dpa)

Zum Auftakt des Prozesses um den Tod des Transmanns Malte C. beim Christopher Street Day (CSD) in Münster wurde die Öffentlichkeit am Montag ausgeschlossen. Nach Verlesung der Anklage hatte der Verteidiger des Angeklagten diesen Schritt beantragt, weil sein Mandant sich zur Sache einlassen und dabei möglicherweise auch zu seiner sexuellen Orientierung äußern werde. Das Gericht folgte dem Antrag zum Schutz des 20-Jährigen.

