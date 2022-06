Tödliche Messer-Attacke des Ex-Mannes: 31-Jährige gestorben

Mülheim/Ruhr (dpa/lnw)

Nach einer Messerattacke in Mülheim an der Ruhr ist eine 31 Jahre alte Frau im Krankenhaus gestorben. Wie die Essener Polizei mitteilte, ist der mutmaßliche Täter, der 34 Jahre alte und von ihr getrennt lebende Ehemann, kurz nach der Tat am Dienstagabend festgenommen worden.

Von dpa