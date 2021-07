Tödlicher Messerangriff in Unterkunft für Geflüchtete

Greven (dpa)

Bei einem Messerangriff in einer Unterkunft für Geflüchtete ist ein 35 Jahre alter Bewohner getötet worden. Zudem erlitt ein 43-Jähriger bei der Tat in Greven schwere Verletzungen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montagmorgen mitteilten.

Von dpa