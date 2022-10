Tödlicher Polizeischuss auf Randalierer: Ermittlungen

Zülpich (dpa/lnw)

Nach dem tödlichen Schuss aus einer Polizeiwaffe auf einen mutmaßlichen Randalierer ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft in Bonn. Der Tote werde obduziert, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Das Abklären der Umstände und der Abfolge der Geschehnisse am Vortag im Kreis Euskirchen dauerten an. Es sei ein früher Stand der Ermittlungen.

Von dpa