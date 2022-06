Tödlicher Unfall bei Westnetz: Teilweiser Stromausfall

Kalkar/Kleve (dpa)

Nach einem tödlichen Arbeitsunfall bei der Firma Westnetz gibt es einen Stromausfall in weiten Teilen von Kalkar am Niederrhein. Ein Mitarbeiter des Verteilnetzbetreibers für Strom und Gas mit Sitz in Dortmund sei durch einen Stromschlag ums Leben gekommen, sagte eine Polizeisprecherin aus Kleve der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Von dpa