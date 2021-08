Ein Lastwagenfahrer hat eine Radfahrerin in Höxter erfasst. Die Frau starb noch am Unfallort. Der 53-Jährige wollte an einer Kreuzung abbiegen und achtete offenbar nicht auf die Radfahrerin, wie die Polizei berichtete. Es sei zum Zusammenstoß gekommen. Die 52-Jährige sei so schwer verletzt worden, dass sie wenig später starb. Der genaue Unfallhergang müsse noch ermittelt werden.