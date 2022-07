Tötungsversuch in Psychiatrie: 22-Jähriger festgenommen

Nach einem Tötungsversuch in einer Psychiatrie in Neuss bei Düsseldorf hat die Mordkommission einen 22-jährigen Patienten festgenommen.

Er wird verdächtigt, einen 56-jährigen Mitpatienten lebensgefährlich verletzt zu haben, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag. Der Mann sei in der Nacht zum Freitag leblos in seinem Zimmer gefunden worden. Ein Notarzt habe ihn wiederbeleben können. Er wurde in ein normales Krankenhaus verlegt. Verdächtiger und Opfer befanden sich in der Fachklinik in stationärer Behandlung.