Torhüter Kastenmeier positiv auf Coronavirus getestet

Der 24-Jährige befindet sich in häuslicher Quarantäne und steht dem Fußball-Zweitligisten «bis auf Weiteres» nicht zur Verfügung, wie die Fortuna am Mittwoch mitteilte. Der Stammkeeper der Rheinländer ist nach Vereinsangaben doppelt geimpft. Düsseldorf empfängt am Freitag im heimischen Stadion den 1. FC Heidenheim. Die Fortuna hat aus den vergangenen drei Ligapartien nur einen Punkt geholt.