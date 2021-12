Torjägerin Islacker verlängert beim 1. FC Köln bis 2023

FC Köln erhalten. Wie der Bundesligist am Sonntag mitteilte, wurde der Vertrag mit der 33 Jahre alten Torjägerin bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Die zweimalige Bundesliga-Torschützenkönigin (2015/16 und 2016/17) und Olympiasiegerin von 2016 war 2020 vom FC Bayern nach Köln gewechselt. «Mandy Islacker gehört zu den größten Transfers in der Historie unserer Frauenmannschaft. Wir sind sehr glücklich, dass Mandy ihren Vertrag bei uns verlängert hat», kommentierte Nicole Bender, Sportliche Leiterin der FC-Frauen. Islacker erzielte in dieser Saison bereits fünf Treffer in zehn Bundesliga-Spielen.