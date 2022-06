Tornado: Fotos und Videos im Stadtarchiv lagern

Paderborn (dpa/lnw)

Nach dem verheerenden Tornado vom 20. Mai können Bürgerinnen und Bürger in Paderborn ihre privaten digitalen Videos und Fotos im Kreis- und Stadtarchiv lagern und so für sich und die Nachwelt sicher verwahren. Das Ereignis werde «in das kollektive Gedächtnis der Stadt eingehen», teilte die Stadt Paderborn mit - und bietet daher einen besonderen Service an.

Von dpa