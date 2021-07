Torwart Esser fehlt VfL Bochum nach Knieverletzung

Der VfL Bochum muss in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga vorerst auf Torwart Michael Esser verzichten. Der 33-Jährige hatte sich am Mittwoch im Trainingslager des Aufsteigers in Südtirol eine Knieverletzung zugezogen. Wie der Verein am Freitag über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, wird Esser «für den Rest des Trainingslagers und auch unmittelbar darüber hinaus nicht auf dem Platz stehen können». Die Verletzung soll zunächst konservativ behandelt werden. Der VfL will noch bis Sonntag in Südtirol bleiben.