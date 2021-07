Torwart Wiesner wechselt aus Düsseldorf nach Osnabrück

Torhüter Tim Wiesner wechselt vom Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zum klassentieferen VfL Osnabrück. Das gaben die Niedersachsen am Dienstag bekannt. Der 24-Jährige hatte in der vergangenen Woche bereits zur Probe in Osnabrück mittrainiert.

«Mit der Verpflichtung von Tim Wiesner sind wir nun auch auf der Torwart-Position sehr gut aufgestellt. Wir haben ihn im Training und unter Wettkampfbedingungen intensiv beobachtet und er hat uns alle überzeugt», sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Wiesner spielte in der Jugend für Schalke 04, Rot-Weiss Essen und die Fortuna.