Tote bei Zusammenstoß auf Autobahn: Fahrer wird obduziert

Nach dem Unfall eines Falschfahrers, bei dem er und ein weiterer Autofahrer ums Leben kamen, ermittelt die Polizei in Düsseldorf den Hergang.

Bei der Kollision war mitten in der Nacht ein 26-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Autobahn 46 bei Mönchengladbach in der falschen Richtung unterwegs. Bei Jüchen kollidierte er frontal mit dem Wagen eines 39-jährigen Fahrers, der in Richtung Heinsberg fuhr. Beide Männer starben. Die Leiche des aus Baesweiler stammenden Unfallfahrers soll nach Angaben der Düsseldorfer Polizei von Montag obduziert werden. Zur Unfallaufnahme war die Autobahn bis Sonntagmittag gesperrt.