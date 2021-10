Tote nach Absturz von Kleinflugzeug identifiziert

Königswinter (dpa/lnw)

Einen Tag nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs über dem Siebengebirge bei Bonn sind die beiden in den Trümmern entdeckten Toten identifiziert. Es handele sich um zwei Männer im Alter von 23 und 51 Jahren, teilte die Polizei in Bonn am Dienstag mit. Der Ältere sei der Pilot gewesen. Beide Männer stammten aus Nordrhein-Westfalen, sagte ein Polizeisprecher, ohne nähere Angaben zu machen. Die zweimotorige Propellermaschine war am Montagmorgen in St. Augustin-Hangelar gestartet und in dichtem Nebel bei Königswinter abgestürzt. Der Absturzort liegt mitten im Wald des Naherholungsgebiets Siebengebirge. Die Maschine sollte nach Hamburg fliegen.

