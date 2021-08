Toter Säugling vor Babyklappe: 36-Jährige festgenommen

Im Fall des vor der Babyklappe eines Kölner Frauenhauses tot aufgefundenen Säuglings hat die Polizei eine Frau festgenommen. Der 36-jährigen vierfachen Mutter werde Tötung durch Unterlassen vorgeworfen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau die Mutter des Kindes ist: Die DNA der 36-Jährigen stimme mit der von dem Handtuch überein, in welches das Baby eingewickelt war. Die endgültige Bestätigung der Mutterschaft bedürfe weiterer Analysen. Es stehe aber fest, dass die Frau wegen einer Schwangerschaft in ärztlicher Behandlung war.

Die Frau habe die Schwangerschaft wohl selbst im engsten Umfeld verheimlicht. Auf ihre Spur kamen die Ermittler durch die bei dem Baby gefundene Quittung eines Lebensmitteldiscounters. Ihre Familie lebe im Einzugsbereich des Frauenhauses. Das Kind war am 12. Juli tot vor der Babyklappe gefunden worden. Zehn Tage später wurde der kleine Junge beerdigt.