Toter Säugling vor Babyklappe: Prozess gegen Mutter

Köln (dpa/lnw)

Im Fall des vor der Babyklappe eines Kölner Frauenhauses tot aufgefundenen Säuglings soll im Februar der Prozess gegen die Mutter des Kindes beginnen. Vorgeworfen werde der 36-Jährigen in der Anklage Totschlag durch Unterlassen, teilte ein Sprecher des Landgerichts Köln am Mittwoch mit. Geplant seien vier Prozesstage - der erste am 2. Februar. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» darüber berichtet.

Von dpa