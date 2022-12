Totes Baby: Neun Jahre Haft für Mutter wegen Totschlags

Mönchengladbach (dpa)

Im Prozess um den Tod des Säuglings Rabea hat das Landgericht Mönchengladbach die Mutter zu neun Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Außerdem ordneten die Richter am Donnerstag die Unterbringung der Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik an. Ein Sachverständiger hatte bei der Frau eine schwere Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Die Staatsanwaltschaft hatte für die Angeklagte eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes gefordert.

Von dpa