Tour-Auftakt von Lady Gaga: «Ich habe euch so sehr vermisst»

Düsseldorf (dpa)

Zum Auftakt ihrer Welttournee in Düsseldorf hat Lady Gaga ihren Fans offenbart, wie sehr sie sich nach ihnen gesehnt hat. «Ich habe euch so sehr vermisst», sagte die Pop-Sängerin am Sonntagabend in der Menge. «Es gab eine lange Zeit, in der ich nicht wusste, ob ich je wieder auf Tour gehen würde», gestand die 36-Jährige. Ihre Fans hätten ihr aber Mut und Selbstliebe beigebracht. So habe sich die Künstlerin an die Farbe in ihrem Leben erinnern können.

Von dpa