Trainer Baumgart: Erstes Ziel bleibt der Klassenerhalt

Köln (dpa)

Trainer Steffen Baumgart dämpft beim 1. FC Köln trotz eines erfolgreiches Starts in die Fußball-Bundesligasaison die Erwartungen. Vor dem Heimspiel gegen den sieglosen Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) sagte der FC-Coach: «Unser erstes Ziel ist der Klassenerhalt, Fürth ist somit ein direkter Konkurrent. Wenn wir gewinnen, haben wir nach sieben Spieltagen zwölf Punkte für unser erstes Ziel. Nicht mehr und nicht weniger.» Derzeit rangieren die Kölner mit nur einer Niederlage aus sechs Partien auf Tabellenplatz sechs. Allerdings gab es zuletzt dreimal in Folge ein 1:1.

Von dpa