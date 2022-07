Trainer Forte freut sich auf Arminia-Debüt: «Ein Traum»

Bielefeld (dpa)

Uli Forte geht mit großer Vorfreude und Optimismus in sein erstes Pflichtspiel als Trainer des Bundesliga-Absteigers Arminia Bielefeld. «Es ist für mich ein Traum, der hier in Erfüllung geht. Bis jetzt hatte ich wenig Zeit zum träumen, weil viel Arbeit anstand. Aber jetzt ist die Vorfreude auf das erste Spiel schon sehr groß», sagte der Fußball-Lehrer vor dem Saisonauftakt seines Teams am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim SV Sandhausen.

Von dpa