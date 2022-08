Trainer Forte vor HSV-Spiel: «Kommt uns gerade entgegen»

Nach dem kompletten Fehlstart mit null Punkten aus drei Spielen kommt Top-Favorit Hamburger SV Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld nach Auffassung von Trainer Uli Forte gerade recht. «Der HSV hat einen besseren Start erwischt als wir», sagte er über die Hamburger, die vor dem Duell am Samstag (13 Uhr/Sky) zwei der ersten drei Spiele gewonnen haben. Dennoch: «Der HSV nimmt das Spiel gerne in die Hand. Das kommt uns gerade entgegen.»

Trainer Uli Forte coacht sein Team an der Seitenlinie.

Nach schon sieben Gegentoren bei den Niederlagen in Sandhausen und Rostock (jeweils 1:2) sowie gegen Regensburg (0:3) will die Arminia abwartend agieren, um erstmals unter Forte zu punkten. «Am Wochenende ist es vielleicht sinnvoll aus einer stabilen Defensive zu agieren», bestätigte der in der Schweiz geborene Italiener.

Bis auf Manuel Prietl stehen ihm alle Spieler zur Verfügung. Dabei könnte Rechtsverteidiger Lukas Klünter, der einen Tag nach seiner Verpflichtung in Rostock noch nicht im Kader stand, zu seinem Debüt kommen. «Er hat mich positiv überrascht, er war in einem guten Zustand», sagte Forte über den von Hertha BSC gekommenen Ex-Kölner.