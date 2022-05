Trainer Reis: Mit guter Heim-Leistung von Fans verabschieden

Der VfL Bochum muss im Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga gegen Arminia Bielefeld auf Mittelfeldspieler Patrick Osterhage verzichten. Der 22-Jährige habe Probleme mit einer Erkältung, sagte Bochums Trainer Thomas Reis am Donnerstag. Corona-Tests seien negativ ausgefallen. Der Coach muss zudem weiter auf Kostas Stafylidis verzichten, der rot-gesperrt ist.

Während der VfL bereits am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt feierte, kämpft der Tabellenvorletzte aus Bielefeld um ein weiteres Jahr Erstklassigkeit und will in Bochum unbedingt gewinnen. «Das wird ein brutal schweres Spiel, weil für die Arminia geht es um sehr, sehr viel», sagte Reis.

Sorgen um nachlassende Bochumer muss sich die Bielefelder Konkurrenz im Abstiegskampf laut Reis aber nicht machen. «Wir wollen uns mit einem guten Heimspiel in einer Saison, die wirklich tadellos ist, vom eigenen Publikum verabschieden», sagte der 48-Jährige.