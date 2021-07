Trainer Seoane startet in Leverkusen mit einem Leistungstest

Bayer Leverkusen ist am Montagmorgen in die Vorbereitung für die neue Saison in der Fußball-Bundesliga gestartet. Neu-Trainer Gerardo Seoane, der vom Schweizer Meister Young Boys Bern zu Bayer gekommen ist, bat insgesamt 16 Profis zur Leistungsdiagnostik. Am Dienstag wird Seoane erstmals eine Einheit seines neuen Teams auf dem Platz leiten. Elf Profis werden dann aber noch fehlen - darunter die EM-Teilnehmer Julian Baumgartlinger (Österreich), Lukas Hradecky und Joel Pohjanpalo (Finnland) sowie Patrik Schick (Tschechien).