Transfer perfekt: Ex-Schalker Jenz wechselt zu VfL Wolfsburg

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Abwehrspieler Moritz Jenz verpflichtet. Der 24-Jährige spielte im vergangenen Halbjahr auf Leihbasis für den FC Schalke 04. Die Transferrechte lagen jedoch beim französischen Erstligisten FC Lorient. In Wolfsburg unterschrieb der Innenverteidiger nach Angaben des VfL einen Vierjahresvertrag.

«Moritz ist ein robuster und zweikampfstarker Abwehrspieler, den zudem eine enorme Schnelligkeit und ein sicheres Passspiel auszeichnen», sagte der Wolfsburger Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. «Trotz seines jungen Alters hat er schon einige Clubs durchlaufen und verfügt darüber hinaus bereits über internationale Erfahrung.»

Der gebürtige Berliner Jenz wechselte mit 16 Jahren in die Nachwuchsabteilung des FC Fulham in London. Vor seinem Wechsel nach Schalke spielte er auch für den schottischen Meister Celtic Glasgow in der Champions League.

Die Schalker hätten den 1,90 Meter großen Abwehrspieler gern weiterverpflichtet, konnten den Transfer nach dem Abstieg aus der Bundesliga aber nicht mehr finanzieren. Die Wolfsburger wappnen sich durch die Verpflichtungen von Jenz und Cedric Zesiger von Young Boys Bern auch für einen möglichen Verkauf von Micky van de Ven oder Maxence Lacroix in diesem Sommer.