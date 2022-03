Transporter und Auto stoßen frontal zusammen: Zwei Verletzte

Zwei Männer sind in Engelskirchen (Oberbergischer Kreis) bei einem Frontalzusammenstoß von einem Auto und einem Transporter schwer verletzt worden.

Ein 21-Jähriger und ein 48-Jähriger fuhren aus entgegengesetzten Richtungen in eine Kurve, wo ihre Fahrzeuge kollidierten. Das teilte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mit. Die genaue Ursache für den Unfall am Mittwochabend werde noch ermittelt. Beide Autofahrer kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.