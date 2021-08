Trauerbeflaggung zum Jahrestag des Berliner Mauerbaus

Zum Jahrestag des Berliner Mauerbaus und der Schließung der innerdeutschen Grenze vor 60 Jahren werden die Fahnen an zahlreichen Gebäuden in Nordrhein-Westfalen an diesem Freitag auf halbmast wehen. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat für den 13. August Trauerbeflaggung für alle Dienstgebäude des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände angeordnet, wie das Innenministerium am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.