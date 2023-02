Treffen mit drei Deutschen: Bayer will gegen Monaco vorlegen

Aus der Champions League ist Bayer Leverkusen ausgeschieden, doch in der Europa League darf die Werkself weitermachen. Dort wartet mit der AS Monaco gleich ein starker Gegner.

Ein Treffen mit gleich drei deutschen Profis steht für Bayer Leverkusen im Hinspiel der Zwischenrunde in der Europa League an. Bei Gegner AS Monaco steht der frühere Schalker Alexander Nübel als Bayern-Leihgabe im Tor, der Ex-Kölner Ismail Jakobs spielt in der Defensive, der langjährige Leverkusener Kevin Volland soll wie der lange in Gladbach spielende Schweizer Breel Embolo für Tore sorgen.

Die Leverkusener, bei denen Torjäger Patrik Schick nach über drei Monaten Verletzungspause an diesem Donnerstag mindestens zu einem Kurzeinsatz kommen soll, wollen sich nach dem Abstieg aus der Champions League, dem frühen Aus im Pokal und der bisher enttäuschend verlaufenen Bundesliga-Saison eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel kommende Woche im Fürstentum verschaffen. «Wir wollen im Rückspiel nicht auf ein Wunder angewiesen sein», sagte Trainer Xabi Alonso.