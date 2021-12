Treffen zum Glühweintrinken: Zehn Studenten infiziert

Münster (dpa/lnw)

Bei einem privaten Treffen zum Glühweintrinken haben sich trotz Impfung und vorherigen Tests zehn Studenten in Münster mit dem Coronavirus infiziert. Bei mindestens einem der Erkrankten sei die Omikron-Variante nachgewiesen worden, teilte die Stadt Münster am Dienstag mit. Es sei zu erwarten, dass in den nächsten Tagen noch für weitere Erkrankte Omikron-Infektionen nachgewiesen würden.

Von dpa