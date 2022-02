Trickbetrüger knöpft Seniorin fünfstellige Summe ab

Mettmann (dpa/lnw)

Er gab sich als Staatsanwalt aus - und missbrauchte die Gutgläubigkeit seines Opfers: Mit dreisten Methoden hat ein Trickbetrüger eine Seniorin aus Hilden um ihre Ersparnisse gebracht. Die 82-Jährige wurde am Telefon so stark von dem unbekannten Mann unter Druck gesetzt, dass sie ihm später eine fünfstellige Summe Bargeld aushändigte. Nach Polizeiangaben hatte der Täter ihr am Dienstag erzählt, die Tochter der Seniorin habe einen schweren Autounfall verursacht, bei dem ein kleines Mädchen gestorben sei.

Von dpa