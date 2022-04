Trockenes Osterwochenende in NRW: Sonniger Sonntag

Offenbach (dpa/lnw)

Dem Osterspaziergang steht wettermäßig nichts im Wege: In den nächsten Tagen bleibt es in Nordrhein-Westfalen trocken und wird zunehmend sonniger, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Am Ostersonntag soll sogar bei 16 bis 20 Grad den ganzen Tag die Sonne scheinen.

Von dpa