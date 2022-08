Trotz Spekulationen über Trennung: Forte leitet Training

Bielefeld (dpa)

Fußball-Trainer Uli Forte hat ungeachtet der jüngsten Spekulationen über seine drohende Freistellung das Training von Arminia Bielefeld am Dienstag geleitet. Eine turnusmäßige Vorstandssitzung des Zweitligisten am Abend zuvor, bei der auch über die Gründe für den Fehlstart des Teams mit vier Niederlagen in Serie geredet worden sein soll, blieb für den 48 Jahre alten Italiener bisher folgenlos. Forte geht derzeit davon aus, auch beim Spiel seines Teams in Heidenheim am nächsten Sonntag noch im Amt zu sein.

Von dpa